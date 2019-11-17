Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 НОЯ, 21:41 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

17 НОЯ, 21:41 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

Россияне могут не ждать открытия курортов Египта на Новый год

17.11.2019 21:18
Комментарии
Россияне могут не ждать открытия курортов Египта на Новый год

Источник знакомый с ситуацией рассказал о сроках возобновления прямых рейсов на курорты Египта.

Возобновление прямых перелетов на курорты Египта вновь откладывается. Об этом сообщил собственный источник Интерфакса, знакомый с ситуацией. Согласно предоставленной информации, российские эксперты, которые посетили аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, заявили, что хотя египетская сторона проделала большую работу, этого недостаточно для обеспечения безопасности россиян и предотвращения возможных террористических актов. При этом эксперты отметили, что Каир не выполнил все требования Москвы относительно необходимых мероприятий, заявленных в качестве условия для возобновления прямых рейсов. Также эксперты опасаются, что власти Египта не смогут обеспечить необходимую безопасность российским туристам во время трансферов и экскурсионных поездок.

Комментировать (без регистрации)
В Тбилиси проходят протесты оппозиции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Берегитесь СМС! В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами
Общество

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах
Наука и технологии

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины

Пяди украинской земли. Депутаты Верховной Рады отменили мораторий на продажу черноземов Украины
Политика

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге
Культура

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
Политика

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

Новости дня

20:40 В Тбилиси проходят протесты оппозиции В Тбилиси проходят протесты оппозиции
Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара
Россия достигла определенных успехов в отказе от доллара
19:57 Ученые назвали лучшее время для приема лекарств Ученые назвали лучшее время для приема лекарств
18:59 Закон об особом статусе ДНР и ЛНР является "краеугольным" Закон об особом статусе ДНР и ЛНР является "краеугольным"
17:34 Белоруссия назвала условия подписания дорожных карт с Россией Белоруссия назвала условия подписания дорожных карт с Россией
16:55 Названа точная дата передачи военных кораблей Украине Названа точная дата передачи военных кораблей Украине
09:35 Что российские императоры закупали в Орловской губернии? Что российские императоры закупали в Орловской губернии?
МИД прокомментировал передачу задержанных военных кораблей Украине
МИД прокомментировал передачу задержанных военных кораблей Украине
09:16 Россия и Украина вышли на финальный этап передачи кораблей Россия и Украина вышли на финальный этап передачи кораблей

Узнай, страна!

15 НОЯ, 15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter