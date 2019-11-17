Россияне могут не ждать открытия курортов Египта на Новый год

Источник знакомый с ситуацией рассказал о сроках возобновления прямых рейсов на курорты Египта.

Возобновление прямых перелетов на курорты Египта вновь откладывается. Об этом сообщил собственный источник Интерфакса, знакомый с ситуацией. Согласно предоставленной информации, российские эксперты, которые посетили аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха, заявили, что хотя египетская сторона проделала большую работу, этого недостаточно для обеспечения безопасности россиян и предотвращения возможных террористических актов. При этом эксперты отметили, что Каир не выполнил все требования Москвы относительно необходимых мероприятий, заявленных в качестве условия для возобновления прямых рейсов. Также эксперты опасаются, что власти Египта не смогут обеспечить необходимую безопасность российским туристам во время трансферов и экскурсионных поездок.