В Тбилиси проходят протесты оппозиции

Оппозиционеры перекрыли входы в здание Парламента Грузии.

В центре Тбилиси начались митинги оппозиции. Участники протестной акции перекрыли все входы в здание, в котором расположен Парламент Грузии. В митинге принимают участие все оппозиционные силы страны. Участники требуют отставки правительства, вместо которого должно быть назначено переходное правительство, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

Лидеры оппозиции, среди которых находится политик Георгий Вашадзе, призывают людей не расходиться, запастись теплыми вещами и стоять до конца. Митингующие устанавливают палатки вокруг здания и, судя по всему, расходиться не собираются.

Протесты начались после того, как в Парламенте не смогли принять структурные изменения, согласно которым парламентские выборы должны проходить по пропорциональной системе, а не по смешанной, как это происходит сейчас. Поправки должны были быть внесены в Конституцию Грузии. Это заставило все оппозиционные силы страны объединиться и вывести людей на митинг, пишет РИА Новости.