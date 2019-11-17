Закон об особом статусе ДНР и ЛНР является "краеугольным"

17.11.2019 18:59 Комментарии

В Кремле не понимают, как Украина собирается согласовывать с ДНР и ЛНР "краеугольный" закон об особом статусе республик, если до сих пор не наладила прямые контакты с их представителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители "нормандской четверки" не понимают, как украинская сторона собирается согласовывать с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР закон об особом статусе республик. Ведь Украина все еще отказывается иметь с ними прямые контакты, действуя через посредников. Песков подчеркнул, что данный закон является "краеугольным" и выразил надежду, что украинские власти понимают свои дальнейшие шаги в этом вопросе и имеют представление о том, что в дальнейшем будет происходить с особым статусом Донбасса, пишет ТАСС.