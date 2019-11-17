Что российские императоры закупали в Орловской губернии?

С давних пор изделия орловских мастеров народного промысла славились широко за пределами Губернии. Их закупали российские императоры и зарубежные клиенты, а знаменитое Мценское кружево получило серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже.

Кто не знает знаменитую вышивку «Орловский спис»? Оригинальное Мценское кружево еще в 18 веке приобрело мировую известность. Изделия орловских мастериц поставлялись не только в Российский императорский дом, но и вывозились за рубеж, пользуясь большим спросом во Франции, Англии и Турции. Глиняные Чернышинская и Плешковская игрушки являются одним из древнейших народных промыслов, а про Ливенскую гармошка писал в своих стихах Сергей Есенин.

Но не только народными промыслами знаменита Орловская область. В губернии располагались родовые поместья русских писателей Афанасия Фета, Николая Лескова и Ивана Тургенева, в старой усадьбе которого действует музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». На территории области сохранились многие старинные церкви и купеческие особняки.

Жителям и гостям Орловщины сегодня предлагается обширная культурная программа, включающая посещение музеев И.А.Бунина, Мценского городского краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьева и Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева, спектаклей Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева и Орловского театра кукол, разнообразных тематических выставок, библиотек и, конечно, национального парка «Орловское Полесье».

Власти региона обращают особое внимание на потребности в культурном и творческом саморазвитии и духовном обогащении всех поколений орловцев, оказывая поддержку развитию культурных программ. В текущем году на реализацию культурных мероприятий было выделено более 50 млн рублей, а общий бюджет мероприятий регионального проекта «Культура» на следующий год составляет 143,92 млн. рублей.

В области действуют несколько региональных и федеральный проект развития культуры. Так, федеральный проект «Творческие люди» предоставляет возможность непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Региональный проект «Культурная среда» направлен на модернизацию инфраструктуры и оснащение современным оборудованием объектов культурного наследия. Не забывают власти и о доступности культурных благ для жителей малых городов и сел региона, активно внедряя цифровые технологии в рамках регионального проекта «Цифровая культура», создавая виртуальные концертные залы и обеспечивая онлайн-трансляцию ключевых мероприятий в сфере культуры.

27 ноября в Москве пройдет День Орловской области в ТПП РФ. Мероприятие состоится с 10.00 до 15.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 6. Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1