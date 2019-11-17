Россия и Украина вышли на финальный этап передачи кораблей

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли, но никакого отношения к встрече в "нормандском формате" это событие не имеет.

Согласно данным помощника лидера Украины Андрея Ермака, Россия и Украина вышли на финальную стадию переговоров о передачи украинской стороне военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", захваченных во время незаконного пересечения границы России в Керченском проливе. А одесское издание Думская утверждает, что украинская сторона даже направила поисково-спасательный корабль "Сапфир" и буксиры "Титан" и "Гайдамака" для того, чтобы забрать свои военные суда.

При этом, ранее комментируя сложившуюся ситуацию, в МИД России подчеркнули, что Россия не однократно выражала готовность вернуть арестованные корабли Украине, тем не менее, никакого отношения к запланированном на 9 декабря текущего года саммита "нормандской четверки" возвращение военных судов не имеет, пишет Новое время.