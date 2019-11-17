Климкин назвал разведение сил на Донбассе успехом Путина

У Владимира Путина много успехов, а разведение сил на Донбассе стало еще одним. Об этом заявил Павел Климкин во время своего интервью "24 каналу" Украины.

Разведение сил на Востоке Украины является большим успехом президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что в настоящее время это успех все еще символический, так как разведение сил только началось, но, тем не менее, он уже есть.

Ранее команда президента Украины Владимира Зеленского согласовала "формулу Штайнмайера" и приступила к ее реализации, начав разведение сил на Донбассе. Это позволило организовать новую встречу в "нормандской формате", которая запланирована на 9 декабря текущего года, пишет РИА Новости.