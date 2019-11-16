Ушел из жизни Никита Исаев

Политик Никита Исаев скончался в поезде Тамбов-Москва из-за остановки сердца.

Ушел из жизни лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Политик скончался в поезде во время поездки из Тамбова в Москву. Мужчине стало плохо во время движения и работники состава вызвали скорую, которая встретила их на ближайшей станции, но Исаев умер до того, как врачи смогли оказать ему помощь. По предварительной информации у 41-летнего политика остановилось сердце, пишет "Пятый канал".