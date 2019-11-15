Анкара готовится к визиту Путина

Турецкая сторона сообщила, что визит президента России Владимира Путина ожидается в начале января 2020 года.

Глава России Владимир Путин посетит Турцию с рабочим визитом в начале января следующего года. Такая информация была распространена пресс-секретарем турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Также, турецкий представитель заявил, что в стране уже началась подготовка к визиту российского лидера.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что после проведения переговоров с главой США Дональдом Трампом, он намерен обсудить сложившуюся в Сирии ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что глава России может совершить рабочую поездку в Турцию для того, чтобы участвовать в церемонии запуска российского газопровода "Турецкий поток", пишет RT.