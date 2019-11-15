США заплатили России $3,9 млрд за полеты на МКС

После прекращения полетов к МКС амириканских космических кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году, российские "Союзы" остались единственным средством продолжить миссии астронавтов НАСА.

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин рассказал, в какую сумму обошлась Соединенным штатам возможность доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях "Союз". Согласно данным опубликованного им отчета, начиная с 2011 года, когда прекратились полеты к МКС американских транспортных кораблей Space Shuttle, США заплатили России порядка $3,9 млрд. За обозначенный период американская сторона оплатила космические миссии 70 собственных астронавтов и космонавтов государств-партнеров США, пишет ТАСС.