Названа дата новой встречи "нормандской четверки"

Лидеры Германии, Франции и Украины подтвердили свое участие в новой встрече "нормандской четверки".

Стала известна дата новой встречи лидеров "нормандской четверки", она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Информацию подтвердили в Правительстве Германии, сообщив, что канцлер страны Ангела Меркель будет принимать участие во встречи. Также, дату саммита подтвердила и французская сторона. Официальное сообщение об участии президента Макрона поступило из Елисеевского дворца. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о его участии во встрече. В настоящее время подтверждение участия в переговорах не получено только от России, пишет РИА Новости.