В Госдуме заявили, что в России нельзя запретить посуточную аренду квартир

В Госдуме подчеркнули, что запрет гостиниц в жилых помещениях не может распространяться на посуточную аренду квартир

Запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов не распространяется на сдачу квартир в посуточную аренду. Подчеркивается, что в настоящее время никто не может ограничить краткосрочную аренду имущества, так как человек имеет полное право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Уточняется, что в этом постановлении говорится только о гостиничных услугах, которые предполагают обязательное выполнение таких требований, как предоставление чистого белья, уборка номера, а также обязательная регистрация гостей в ФМС. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов, пишет «Коммерсантъ».