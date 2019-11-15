США предупредили Египет о возможных санкциях из-за покупки российских Су-35

Америка пригрозила Египту введением санкций, если страна продолжит покупать у России Су-35

Американский госсекретарь Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер пригрозили египетским властям ввести ограничительные меры в отношении Каира в случае, если страна и дальше будет приобретать российские истребители Су-35.

В американской газете The Wall Street Journal сказано, что Пентагон и Госдепартамент направили министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки совместное письмо с предупреждением об опасности введения санкций, если Египет примет соответствующее решение. Также в письме говорилось, что новые сделки Каира с Москвой касательно поставки Су-35 сильно затруднят предоставление военной помощи США Египту.

Ранее Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35, общая сумма договора составила $2 млрд. Поставки самолетов должны начаться в 2020 году, пишет РБК.