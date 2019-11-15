Украинцев, переехавших в Крым, в семь раз больше, чем крымчан, уехавших на Украину

За те пять лет, как регион вернулся в состав России, эту территорию для проживания выбрало более 170 тысяч человек, из которых пятьдесят тысяч – это граждане Украины.

Жителей Крыма, которые решили уехать на Украину на постоянное место жительства, оказалось в семь раз меньше, чем граждан Украины, решивших выбрать полуостров для ПМЖ. Как передает ИА «Крым Информ», об этом в разговоре с представителями зарубежных СМИ проинформировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его данным, за те пять лет, как регион вернулся в состав России, эту территорию для проживания выбрало более 170 тысяч человек, из которых пятьдесят тысяч – это граждане Украины. Что касается крымчан, то из них только семь тысяч уехали на украинскую территорию.

Также, по словам Константинова, туристический поток на полуостров превысил все рекордные показатели. В этом плане до конца года, по подсчетам местных властей, в Крыму побывает около семи миллионов человек.

По информации агентства, в состав журналисткой делегации, с которыми общался Владимир Константинов, вошло порядка двадцати человек. Представляющие в том числе, Италию, Францию, Великобританию, Сербию, Индию, ЮАР и так далее.