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Орловская область развивает инвестиционный потенциал

15.11.2019 10:42
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Орловская область развивает инвестиционный потенциал

Инвестиции – это движение к здоровой экономике региона.

Что такое инвестиции? Это новые производственные мощности, развитие высоких технологий, обеспечивающее конкурентную продукцию и новые рынки сбыта, создание перспективного рынка труда, развитие образовательной, медицинской, социальной инфраструктуры. А самое главное создание условий для полноценного труда, отдыха и досуга для блага жителей. Вот как это понимают в Орловской области.

Поэтому руководство области обращает пристальное внимание на инвестиционную составляющую, развивая территории особых правовых режимов предпринимательской деятельности с широким спектром преференций. Так, в области созданы территория опережающего социально-экономического развития «Мценск» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» в Мценском районе. А моногород Мценск смог расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизив зависимость от градообразующих предприятий.

С начала текущего года в развитие экономики и социальной сферы Орловской области уже вложено более 17 млрд рублей инвестиций, что на 2,5% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. А по итогам года планируется довести инвестиционные вложения до 52 млрд рублей с ростом 4,6% к 2018 году.

Орловская область сумела выйти на качественно новый уровень и приобрести экономический статус региона, обладающего существенными конкурентными преимуществами на рынке инвестиций. В 2018 году Орловщина заняла 6-е место по ЦФО и 26-е по России в общем рейтинге регионов, ранжированных по индексу физического объема инвестиций в основной капитал, а объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения области составил 66,7 тыс. рублей.

Свою основную задачу в развитии региона власти Орловской области видят в привлечения в экономику внутренних и внешних инвестиций, в поиске новых деловых партнеров как в других российских регионах, так и за рубежом, а также в повышении качества жизни жителей Орловской области через рост инвестиционной активности бизнеса!

27 ноября в Москве пройдет "День Орловской области" в ТПП РФ. Мероприятие состоится с 10.00 – 15.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 6. Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&amp%3Bc=0&amp%3Bw=1

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День Орловской области в ТПП РФ
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