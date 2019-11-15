Владимир Путин предлагает ввести рублевые расчеты между странами БРИКС

По словам президента России, сегодня российский рубль «полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты».

Одним из важных заявлений главы РФ Владимира Путина по итогам саммита связано с движением нацвалюты. В ходе пресс-конференции российский лидер выступил с серьезным предложением: начать более активно применять рублевые расчетные процессы, которые могут происходить между странами БРИКС. Как отмечает РИА Новости, глава государства заявил о том, что на сегодняшний день рубль «полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты». И по этой причине, убежден Путин, он вполне может стать «дополнительным средством расчетов».

Также Путин внес еще одно предложение: увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в нацвалютах, благодаря чему можно будет поднять вес валют стран-участников объединения и не допустить ситуации, при которой могут возникнуть дополнительные риски.