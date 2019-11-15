Адмирал Украины боевой потенциал российских «Калибров» в Черном море

Речь идет о кораблях и подлодках, являющихся носителями дальнодействующих крылатых ракет.

Командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко решил пожаловаться на боевой потенциал Черноморского флота (ЧФ) России, который в значительно степени повысил свою боевую мощь. В частности, по его словам, речь идет о кораблях и подлодках, являющихся носителями дальнодействующих крылатых ракет. Как передает РИА Новости, этот факт Воронченко отметил, выступая в Одессе на Международной конференции по морской безопасности. Украинский адмирал напомнил, что общий залп ракет, о которых идет речь – 72 единицы. Более того, до конца 2020 года он увеличится до 168 ракет.