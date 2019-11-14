Мигранты хотят получать большую зарплату, чем россияне

Граждане России стали запрашивать более низкие заработные платы, чем трудовые мигранты из других стран.

Сервиса по поиску работы Worki провел исследование зарплатных ожиданий в России. Результаты показали, что мигранты из других стран хотят получать более высокие зарплаты, чем россияне. В среднем, граждане России запрашивают на 6% более низкие заработные платы, чем трудовые мигранты. В денежном выражении это соотношение равно 47 тыс. рублей у россиян, против 54,5 тыс. рублей у мигрантов. Причем самая большая разница в запросах отмечается среди претендентов на должность водителя, она составляет порядка 14%, пишет ТАСС. По мнению авторов исследование, к таким результатам привела серьезная конкуренция на рынке труда.