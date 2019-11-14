На север Сирии перебросили три российских вертолета

Ми-8 и два многоцелевых Ми-35 перебросили в Сирию для обеспечения безопасности российской военной полиции

14 ноября телеканал "Звезда" сообщил, что на север Сирии были переброшены три вертолета ВКС РФ для обеспечения безопасности наземных патрулей российской военной полиции. Уточняется, что в аэропорт Камышлы прибыло три воздушных судна - Ми-8 и два Ми-35. Известно, что вертолетам будет выделена охрана, а с земли их будут прикрывать системы противовоздушной обороны "Панцирь". Таким образом, территория воздушного патрулирования была расширена, теперь провинция Хасеке находится в зоне контроля.

Ранее глава России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях, направленных на урегулирование ситуации на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, пишет ТАСС.