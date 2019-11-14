"Роскосмос" перенес запуск спутников "Гонец" на 2021 год

Запуск спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец" был перенесен на 2021 год

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что госкорпорация расторгла контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец". Уточняется, что соответствующие работы еще не начинались и затраты не производились. В компании пояснили, что запуск этих спутников, по техническим причинам, перенесли на год позже, а вместо этого контракта будет заключен новый.

Согласно расторгнутому договору, "Гонцы" планировалось отправить в космос в 2020 году на ракете "Союз-2.1б". Отмечается, что эти спутники предназначены для обеспечения связи и передачи информации в любой точке Земли, включая труднодоступные районы России, пишет РИА Новости.