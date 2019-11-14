На случай войны с Россией: эксперт назвал слабое место США

Морской офицер Грэм Скарбро заявил, что у американских пилотов недостаточно опыта и практики в пользовании боевыми ракетами.

У пилотов американских ВВС недостаточно навыков для того, чтобы победить в бою россиян или китайцев. Как передает РИА Новости, статья соответствующим содержанием вышла в National Interest. В публикации издание ссылается на заявление морского офицера Грэма Скарбро. Он убежден, что для того, чтобы у боевых учений был определенный результат и эффект, экипажи американских истребителей должны запускать больше боевых ракет. Офицер подчеркнул, что сегодня истребители ВМС производят редкие запуски ракет класса «воздух-воздух».