Дональд Туск заявил, что Россия – это «стратегическая проблема Европы»

На посту главы Евросовета он пытался сохранить «единство Евросоюза», но этому препятствовала «агрессивная политика» со стороны Кремля.

Дональд Туск, покидающий должность главы Евросовета, заявил о том, что Россия – это не «стратегический партнер Европы». Как передает РИА Новости, статья с соответствующим содержанием появилась в Financial Times. По его словам, об этом он еженедельно и публично говорил лидерам Евросоюза.

«Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема», — подчеркивает политик. Отмечая, что его даже называли маньяком за повышенное внимание к этому вопросу.

Туск также подчеркнул, что, занимая должность главы Евросовета, он преследовал цель сохранить «единство Евросоюза», однако этому крепко препятствовала «агрессивная политика» со стороны Кремля.