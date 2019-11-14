В Сирию на защиту российских вертолетов перебросили «Панцирь-С»

Первые боевые российские вертолеты в северной Сирии в постоянном режиме будет прикрывать зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В сирийский аэропорт Камышлы, расположенный в северной части страны, было решено перебросить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», информирует ТК «Звезда». Как уточняется, в Камышлы ранее перенаправили вертолеты с авиабазы РФ Хмеймим. СМИ сообщает, что эта группа – первые боевые российские вертолеты в северной Сирии. С этого момента в камышлынском аэропорту они буду базироваться в постоянном режиме. С земли боевые машины в любых обстоятельствах и погодных условиях будут находиться под прикрытием ЗРПК ПВО «Панцирь».