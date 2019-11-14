Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 НОЯ, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    64,2101
EUR (ЦБ)    70,6724

14 НОЯ, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    64,2101
EUR (ЦБ)    70,6724

В Сирию на защиту российских вертолетов перебросили «Панцирь-С»

14.11.2019 11:00
Комментарии
В Сирию на защиту российских вертолетов перебросили «Панцирь-С»

Первые боевые российские вертолеты в северной Сирии в постоянном режиме будет прикрывать зенитный ракетно-пушечный комплекс.

В сирийский аэропорт Камышлы, расположенный в северной части страны, было решено перебросить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», информирует ТК «Звезда». Как уточняется, в Камышлы ранее перенаправили вертолеты с авиабазы РФ Хмеймим. СМИ сообщает, что эта группа – первые боевые российские вертолеты в северной Сирии. С этого момента в камышлынском аэропорту они буду базироваться в постоянном режиме. С земли боевые машины в любых обстоятельствах и погодных условиях будут находиться под прикрытием ЗРПК ПВО «Панцирь».

Комментировать (без регистрации)
Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире
Экономика

«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?

«Мусорный коллапс». В каких регионах России сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора?
Общество

Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Экономика

Андрей Константинов использует любую возможность вернуться в Баку

Андрей Константинов использует любую возможность вернуться в Баку
Культура

Друзья коррупционеров. КС разрешил изымать в пользу государства имущество у близких чиновников

Друзья коррупционеров. КС разрешил изымать в пользу государства имущество у близких чиновников
Общество

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья
Исследования

Узнай, страна

Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?

Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?

На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей

В Югре открыли новое нефтяное месторождение Протозановского хаба

В Югре открыли новое нефтяное месторождение Протозановского хаба

В Чечне построили мост и открыли движение на новом участке автодороги на границе с Дагестаном

В Чечне построили мост и открыли движение на новом участке автодороги на границе с Дагестаном

Новости дня

12:11 Дональд Туск заявил, что Россия – это «стратегическая проблема Европы» Дональд Туск заявил, что Россия – это «стратегическая проблема Европы»
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
09:41 Коломойский предлагает Украине восстановить отношения с Россией Коломойский предлагает Украине восстановить отношения с Россией
08:32 Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком» Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»
07:34 Стрельба в колледже в Благовещенске: погибло два человека Стрельба в колледже в Благовещенске: погибло два человека
13 НОЯ, 23:24 В Египте обнаружили мумию какого-то крупного хищника В Египте обнаружили мумию какого-то крупного хищника
13 НОЯ, 22:42 Бундестаг принял проект закона о поправках, внесенных в директиву ЕС Бундестаг принял проект закона о поправках, внесенных в директиву ЕС
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
13 НОЯ, 21:41 СМИ сообщают, что военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии СМИ сообщают, что военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Узнай, страна!

11:54 Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей? Семейный бизнес: Инфраструктура поддержки соответствуют ожиданиям предпринимателей?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
09:45 На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей На Сахалине завершили первый этап модернизации птицефабрики стоимостью 2,4 млрд рублей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter