С учетом всех обстоятельств налаживание отношений с Россией Киеву необходимо и для выживания национальной экономики, уверен бизнесмен.

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский убежден, что Киеву стоит пойти на улучшение отношений с Москвой. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в беседе с The New York Times. Говоря о России, предприниматель отметил, что она «в любом случае сильнее». Что касается простых украинцев, то они, по его словам, просто хотят мирной и хорошей жизни, но никак не воевать.

Высказался Коломойский и о США. По его уверению, Вашингтон «заставляет Украину воевать», но при этом не планирует делать ее членом НАТО, а все разговоры об этом являются «пустыми». Также США, как отметил бизнесмен, пользуются Украиной, чтобы вести «войну против России» «до последнего украинца».

С учетом всех этих обстоятельств налаживание отношений с Россией Киеву необходимо и для экономического выживания.