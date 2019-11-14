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Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

14.11.2019 08:32
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Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не быть дураком»

В письме Трамп призывал Эрдогана не проводить операцию против сирийских курдов, иначе он угрожал «разрушить экономику Турции».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что вернул главе США Дональду Трампу его письмо, которое было получено накануне операции Турции в Сирии. Как передает Интерфакс, об этом Эрдоган рассказал во время недавней совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.

При этом, незадолго до этого СМИ обнародовали послание, содержавшее призыв Трампа к Эрдогану «не быть дураком», подразумевавшее отказ от операции против сирийских курдов. В случае несоблюдения данной просьбы Трамп прямо заявил, что «разрушит экономику Турции». Подлинность письма, датированного девятого октября, была подтверждена сотрудниками Белого дома. В этот день Анкара приступила к операции «Источник мира», с целью вытеснить курдских ополченцев СДС из приграничной территории.

Само письмо, по сообщениям «Би-би-си», было выброшено Эрдоганом в корзину с мусором.

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