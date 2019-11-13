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Бундестаг принял проект закона о поправках, внесенных в директиву ЕС

13.11.2019 22:42
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Бундестаг принял проект закона о поправках, внесенных в директиву ЕС

Германия смогла защитить газопровод «Северный поток – 2» от новых поправок, внесенных в директиву ЕС.

Немецкий парламентарии приняли проект закона, регулирующий применение новых поправок к газовой директиве ЕС. Так, законопроект освобождает российский газопровод «Северный поток – 2» от действия данных поправок, согласно которым, одна и та же компания не может заниматься добычей газа и одновременно с этим быть единственным владельцем трубопровода.

Новый закон предполагает, что директива ЕС не будет действовать в отношении трубопроводов в том случае, если: самая первая точка соединения газопровода с сетью страны Европейского союза расположена на территории Германии; строительство газопровода было завершено до 23 мая 2019 года; существуют серьезные причины, позволяющие освободить трубопровод от действия директивы ЕС, такие, как, например, амортизация инвестиционных вложений в проект или соображения надежности снабжения газом; исключение не окажет отрицательного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения Союза. Исключения могут быть предоставлены на срок до 20 лет, пишет РИА Новости.

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