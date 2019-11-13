СМИ сообщают, что военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские военные заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки пересекли сирийско-иранскую границу и остановились около нефтяных районов Сирии, расположенных на северо-востоке республики. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на телеканал Al-Ikhbariya.

Колонна американских военных состояла из 22 армейских автомобилей, а также 2 грузовых машин для перевозки боевых самолетов. Уточняется, что солдаты и указанная техника передвигались под прикрытием с воздуха.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что часть военных останется в нефтяных районах Сирии, пишет РИА Новости.