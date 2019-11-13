Остановки сердца более "смертельны" по выходным

Пациенты, у которых остановка сердца произошла между 12:00 субботы и 23:59 воскресенья, имели на 20% меньше шансов дожить до госпитализации, чем те, чье сердце остановилось между понедельником и пятницей.

По словам исследователей, после остановки сердца ваши шансы выжить до того, как попасть в больницу не так уж высоки. Но в выходные они ниже, чем в будний день.

Для исследования ученые проанализировали данные почти 3000 пациентов во всем мире, которые перенесли внебольничную остановку сердца и получали общедоступный автоматический внешний дефибриллятор (AED).

В целом, 27% пациентов дожили до госпитализации, что соответствует показателям предыдущих исследований. Но те, чья остановка сердца произошла между 12:00 субботы и 23:59 воскресенья, имели на 20% меньше шансов дожить до госпитализации, чем те, кто был поражен между понедельником и пятницей.

Результаты показали, что шансы также были ниже для пожилых пациентов и тех, у кого остановка сердца произошла дома.

"Часто говорят, что внезапная остановка сердца может случиться с кем угодно, в любое время и в любом месте. Эти результаты позволяют предположить, что существует возможность устранить внезапные остановки сердца, которые происходят в выходные дни, путем повышения осведомленности о AED, доступности и подготовки, а также быстрого реагирования спасателей", - сказала ведущий автор работы Ханна Торни, докторант в университете Ольстера в Северной Ирландии.

По мнению авторов исследования, вероятность выживания в выходные дни может быть ниже, поскольку вероятность того, что люди доберутся до общедоступного AED, может снизиться, а некоторые вообще могут не иметь возможности его использовать.

Исследователи заявили, что их результаты могут помочь в размещении AED для улучшения доступности, пишет UPI.