В Сирии сменился командующий российской группировкой

Новым командующим ВДВ РФ в САР стал генерал-лейтенант Александр Чайко

Стало известно, что в Сирийской Арабской Республике сменился командующий российской группировкой войск, теперь этот пост занимает заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко. Подчеркивается, что он сменил генерал-полковника Андрея Сердюкова, командующего военными России в Сирийской Арабской Республике с апреля 2019 года. Уточняется, что Чайко приступил к выполнению своих обязательств в сентябре, однако официально о новом назначении не сообщалось. Об этом изданию «Ведомости» рассказал источник, близкий к Министерству обороны. Получить комментарий от российского ведомства не удалось.