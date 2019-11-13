Сотрудники ФСБ в даркнете изъяли около 440 килограммов наркотиков

В отношении арестованных открыли уголовные дела по статье, предусмотренной ч. 5 ст. 228.1 УК РФ

В пресс-службе ФСБ сообщили, что удалось ликвидировать в даркнете крупный интернет-магазин, который осуществлял реализацию наркотиков по всей территории России – от Санкт-Петербурга до Томска. Уточняется, что сотрудникам ФСБ удалось изъять порядка 440 килограммов наркотических средств, их общая розничная цена составляет около 650 млн рублей.

Отмечается, что задержать удалось только курьеров, среди арестованных организаторов не оказалось. По предварительным данным, двое из них занимались крупными поставками – они развозили из Москвы и Санкт-Петербурга в областные населенные пункты страны до 300 килограммов наркотических средств, а остальным пяти задержанным доверяли небольшие партии весом до 50 килограммов, они доставляли наркотики в российские регионы.

В ФСБ рассказали, что миссия проводилась в таких областях, как Московская, Воронежская, Омская, Оренбургская, Саратовская, Новосибирская, Тверская, Тюменская, Томская и Челябинская.

В отношении задержанных открыли уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, они были заключены под стражу, пишет РИА Новости.