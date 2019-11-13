В следующем году размер пособия по беременности повысится

С 1 января 2020 года сумма пособия по беременности и родам за 140 дней до декретного отпуска увеличится до 322 тысяч рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней до декретного отпуска повысится до 322 тысяч рублей. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января 2010 года. Уточняется, что в 2019 году этот показатель составил 301 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования России. Подчеркивается, что в следующем году выплаты по уходу за ребенком до полутора лет тоже повысятся – до 28 тысяч рублей. Кроме того, максимальный размер пособия по болезни за один день отгула на работе увеличится до 2301,36 рублей, пишет ТАСС.