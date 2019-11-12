Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 НОЯ, 01:22 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4235

13 НОЯ, 01:22 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4235

Венецию затопило из-за сильных дождей

12.11.2019 23:57
Комментарии
Венецию затопило из-за сильных дождей

Центр Венеции затопило из-за проливных дождей.

Уровень воды 12 ноября достиг отметки 127 сантиметров. Подтопленными оказались магазины и кафе, вода покрыла и главную городскую площадь – Сан-Марко. В целях предосторожности временно не работают детские сады. Многие отели предлагают постояльцам сапоги выше колена.

К вечеру 12 ноября синоптики прогнозируют очередные осадки, которые выпадут в виде дождей на Сицилию и северо-восточную часть Италии, передает interfax.ru.

Комментировать (без регистрации)
В Токио выбрали новую «Мисс Интернешнл»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья
Исследования

Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»

Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»
Общество

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам
Политика

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России
Исследования

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту
Общество

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"

Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги

В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб

В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб

В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей

В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

Новости дня

12 НОЯ, 22:39 Правительство Польши уходит в техническую отставку Правительство Польши уходит в техническую отставку
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
12 НОЯ, 22:32 В Токио выбрали новую «Мисс Интернешнл» В Токио выбрали новую «Мисс Интернешнл»
12 НОЯ, 22:20 В России снизились цены на свинину В России снизились цены на свинину
12 НОЯ, 21:32 Ученые выяснили, почему мы икаем Ученые выяснили, почему мы икаем
12 НОЯ, 21:04 "Витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С "Витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С
12 НОЯ, 20:53 ДНР выступила против полиции Украины на территориях разведения сил в Донбассе ДНР выступила против полиции Украины на территориях разведения сил в Донбассе
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
12 НОЯ, 20:28 Лавров сообщил, что Америка хочет создать протогосударство в нефтяных районах Сирии Лавров сообщил, что Америка хочет создать протогосударство в нефтяных районах Сирии

Узнай, страна!

12 НОЯ, 16:07 Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги" Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
12 НОЯ, 15:05 В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter