Венецию затопило из-за сильных дождей

Центр Венеции затопило из-за проливных дождей.

Уровень воды 12 ноября достиг отметки 127 сантиметров. Подтопленными оказались магазины и кафе, вода покрыла и главную городскую площадь – Сан-Марко. В целях предосторожности временно не работают детские сады. Многие отели предлагают постояльцам сапоги выше колена.

К вечеру 12 ноября синоптики прогнозируют очередные осадки, которые выпадут в виде дождей на Сицилию и северо-восточную часть Италии, передает interfax.ru.