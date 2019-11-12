Венецию затопило из-за сильных дождей
12.11.2019 23:57
Комментарии
Центр Венеции затопило из-за проливных дождей.
Уровень воды 12 ноября достиг отметки 127 сантиметров. Подтопленными оказались магазины и кафе, вода покрыла и главную городскую площадь – Сан-Марко. В целях предосторожности временно не работают детские сады. Многие отели предлагают постояльцам сапоги выше колена.
К вечеру 12 ноября синоптики прогнозируют очередные осадки, которые выпадут в виде дождей на Сицилию и северо-восточную часть Италии, передает interfax.ru.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий