Названа победительница конкурса «Мисс Интернешнл»

В Токио прошел 59-й международный конкурс красоты «Miss International». Корона популярного конкурса досталась 25-летней Сиретхорн Лиарамват (представительница из Таиланда).

По профессии Сиретхорн – фармацевт. Не так давно она победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Таиланд».

Трансляции конкурса проводилась на видеохостинге YouTube.

Конкурс «Мисс Интернешнл» проводится с 1960 г. Несмотря на то, что этот конкурс является одним из самых популярных конкурсов красоты в мире, о нем не так много известно, как о конкурсах: «Мисс мира», «Мисс Вселенная» или «Мисс Земля».

В текущем году на «Мисс Интернешнл» прибыли участницы из 83 стран. Среди них была и представительница России – 25-летняя Марина Орешкина. Но россиянке не удалось войти даже в топ-15, пишет lenta.ru.