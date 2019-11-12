"Витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

Теперь у "Русских витязей" есть такие самолеты, как Су-35С, Су-30СМ и Су-27

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на вооружение пилотажной группы "Русские витязи" поступило четыре новый истребителя Су-35С. Отмечается, что они прибыли на подмосковный аэродром Кубинка. Таким образом, теперь у этой группы есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Командир ЦПАТ полковник Андрей Алексеев заявил, что с появлением новых самолетов арсенал "Русских витязей" может пополниться новыми фигурами высшего пилотажа. Он подчеркнул, что будет вместе со своими коллегами работать над этим, учитывая тот факт, что эти истребители очень легки в пилотировании, а также обладают широкими возможностями, пишет РИА Новости.