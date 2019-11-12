Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 21:25 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4235

12 НОЯ, 21:25 МСК
USD (ЦБ)    63,8530
EUR (ЦБ)    70,4235

"Витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

12.11.2019 21:04
Комментарии
"Витязи" получили четыре новых истребителя Су-35С

Теперь у "Русских витязей" есть такие самолеты, как Су-35С, Су-30СМ и Су-27

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на вооружение пилотажной группы "Русские витязи" поступило четыре новый истребителя Су-35С. Отмечается, что они прибыли на подмосковный аэродром Кубинка. Таким образом, теперь у этой группы есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Командир ЦПАТ полковник Андрей Алексеев заявил, что с появлением новых самолетов арсенал "Русских витязей" может пополниться новыми фигурами высшего пилотажа. Он подчеркнул, что будет вместе со своими коллегами работать над этим, учитывая тот факт, что эти истребители очень легки в пилотировании, а также обладают широкими возможностями, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Ученые нашли способ улучшить память и остановить старение мозга
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья

Ипотечный спад. Россияне стали меньше брать кредитов на покупку жилья
Исследования

Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»

Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»
Общество

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам

Недра Украины. Недорого. Варвинское месторождение отдали осваивать американцам
Политика

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России
Исследования

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту
Общество

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"

Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги

В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб

В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб

В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей

В Красноярске начали строить крупнейший в Сибири аквапарк стоимостью 5 млрд рублей

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

В Татарстане началось строительство двух логистических центров для работы 5000 человек

Новости дня

20:53 ДНР выступила против полиции Украины на территориях разведения сил в Донбассе ДНР выступила против полиции Украины на территориях разведения сил в Донбассе
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
20:28 Лавров сообщил, что Америка хочет создать протогосударство в нефтяных районах Сирии Лавров сообщил, что Америка хочет создать протогосударство в нефтяных районах Сирии
20:26 Ученые доказали, что вакцина от пневмококка снижает вероятность тяжелой формы пневмонии Ученые доказали, что вакцина от пневмококка снижает вероятность тяжелой формы пневмонии
20:07 В Кремле ответили на идею снижения пенсионного возраста на Дальнем Востоке В Кремле ответили на идею снижения пенсионного возраста на Дальнем Востоке
19:21 Ученые нашли способ улучшить память и остановить старение мозга Ученые нашли способ улучшить память и остановить старение мозга
18:45 Назарбаев заявил, что Зеленский согласен на встречу с Путиным в Казахстане Назарбаев заявил, что Зеленский согласен на встречу с Путиным в Казахстане
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
18:26 Лавров отшутился по-поводу американских выборов 2020 года Лавров отшутился по-поводу американских выборов 2020 года

Узнай, страна!

16:07 Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги" Тамбовщина в числе лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги"
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
15:05 В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter