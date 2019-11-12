ДНР выступила против полиции Украины на территориях разведения сил в Донбассе

Денис Пушилин заявил, что в этом случае ДНР ответит Украине зеркально

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова завила, что на участки отвода сил и техники в Донбассе не должны заходить никакие вооруженные формирования, включая сотрудников полиции Украины. Никонорова уточнила, что, если украинская сторона решить сделать это, тогда она нарушит ранее достигнутые договоренности между самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также Киевом.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил, что представители украинской полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, после отвода войск, смогут беспрепятственно зайти на три участка в Донбассе. На это глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в этом случае республика ответит Киеву зеркально, пишет РИА Новости.