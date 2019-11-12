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Украина готова снять антироссийские санкции

12.11.2019 14:23
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Украина готова снять антироссийские санкции

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже давно готов к снятию санкций в отношении Москвы

В интервью изданию "РБК-Украина" вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна уже пять лет готова к отмене антироссийский санкций. Он отметил, что Киев готов к любому сценарию. Так Кулеба ответил на вопрос журналиста о действиях Украины в случае снятия секторальных санкций. Однако вице-премьер подчеркнул, что перед украинской властью стоит важная задача – добиться от сторон результатов по реализации Минских договоренностей, а уже потом снимать ограничительные меры в отношении Москвы. Кулеба добавил, что если антироссийские санкции будут отменены раньше, тогда Украина сделает все возможное, чтобы получить максимальную компенсацию за такое решение.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с 2014 года, из-за введенных санкций, Россия потеряла около $50 млрд, Евросоюз – $240 млрд, США – $17 млрд, Япония – $27 млрд, пишет РИА Новости.

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