Над Канзасом промчался НЛО в форме сигары

Странный неопознанный летающий объект сигарообразной формы был замечен в небе над США.

Американец снимал на камеру самолет, пролетающий над городом Уичито, как вдруг заметил необычный сигарообразный объект, который медленно перемещался по небу.

«Как только самолет скрылся из виду, появился светящийся «корабль», сигарообразной формы», – заметил автор видео

Видеозапись была размещена на одном из каналов в YouTube в июне этого года.

Уфологи сразу же предположили, что в кадры действительно попал инопланетный объект.

Охотники за НЛО также сообщили, что в последние месяцы объекты подобной формы наблюдали по всей стране.

Как сообщает dailystar.co.uk, огромное количество людей сообщили о наблюдениях НЛО в Уичито в этот день.