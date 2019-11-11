Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 00:16 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4759

12 НОЯ, 00:16 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4759

Плохой сон может стать причиной проблем с сердцем

11.11.2019 21:34
Комментарии
Плохой сон может стать причиной проблем с сердцем

Проведя серьезное десятилетнее исследование, китайские ученые доказали, что плохой сон может стать причиной повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Китайские исследователи использовали данные о 487 200 человек в возрасте от 30 до 79 лет, в целом здоровых в начале исследования. Участники сообщили о частоте трех симптомов плохого сна: трудности с засыпанием или сном, дневная сонливость и раннее утреннее пробуждение.

Ученые следили за группой в среднем 10 лет, в течение которых было зарегистрировано 130 032 случая сердечно-сосудистых заболеваний.

После поправки на возраст, потребление алкоголя, семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний и многие другие факторы, они обнаружили, что трудности с засыпанием были связаны с 9% повышенным относительным риском сердечно-сосудистых заболеваний, раннее утреннее пробуждение с 7% повышенным риском, а проблемы с дневной сонливостью с 13% повышенным риском. По сравнению с теми, у кого не было проблем со сном, у всех с тремя симптомами относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 18%. Связь была особенно сильна у молодых людей.

Ведущий автор работы, Канцин Ю, доцент Пекинского университета, отметил, что данные сна зависели от самоотчетов, и это обсервационное исследование не доказывает причины и следствия возникновения заболеваний сердца, пишет The New York Times.

«Людям, у которых проблемы со сном, не стоит пугаться этого открытия», - сказал он. «Плохой сон является незначительным фактором сердечно-сосудистых заболеваний. Но среди молодых людей, у которых нет других факторов риска, это может быть важно».

Комментировать (без регистрации)
Создана первая генетическая история Древнего Рима
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России
Исследования

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту
Общество

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?
Экономика

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?
Наука и технологии

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции
События и факты

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»

В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»

В Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе транспортного хаба

В Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе транспортного хаба

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

Новости дня

11 НОЯ, 22:49 Почему Нил до сих пор течет туда же, куда и раньше? Почему Нил до сих пор течет туда же, куда и раньше?
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
11 НОЯ, 22:30 Россияне вынужденно отказываются от овощей в пользу круп Россияне вынужденно отказываются от овощей в пользу круп
11 НОЯ, 22:04 Путин и Меркель провели телефонные переговоры Путин и Меркель провели телефонные переговоры
11 НОЯ, 21:40 Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков
11 НОЯ, 21:14 Американская актриса из фильма "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет Американская актриса из фильма "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет
11 НОЯ, 20:36 Создана первая генетическая история Древнего Рима Создана первая генетическая история Древнего Рима
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
11 НОЯ, 20:35 Песков объяснил претензии Путина касательно строительства космодрома Восточный Песков объяснил претензии Путина касательно строительства космодрома Восточный

Узнай, страна!

11 НОЯ, 14:20 В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь» В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
07 НОЯ, 17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter