Плохой сон может стать причиной проблем с сердцем

Проведя серьезное десятилетнее исследование, китайские ученые доказали, что плохой сон может стать причиной повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Китайские исследователи использовали данные о 487 200 человек в возрасте от 30 до 79 лет, в целом здоровых в начале исследования. Участники сообщили о частоте трех симптомов плохого сна: трудности с засыпанием или сном, дневная сонливость и раннее утреннее пробуждение.

Ученые следили за группой в среднем 10 лет, в течение которых было зарегистрировано 130 032 случая сердечно-сосудистых заболеваний.

После поправки на возраст, потребление алкоголя, семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний и многие другие факторы, они обнаружили, что трудности с засыпанием были связаны с 9% повышенным относительным риском сердечно-сосудистых заболеваний, раннее утреннее пробуждение с 7% повышенным риском, а проблемы с дневной сонливостью с 13% повышенным риском. По сравнению с теми, у кого не было проблем со сном, у всех с тремя симптомами относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличился на 18%. Связь была особенно сильна у молодых людей.

Ведущий автор работы, Канцин Ю, доцент Пекинского университета, отметил, что данные сна зависели от самоотчетов, и это обсервационное исследование не доказывает причины и следствия возникновения заболеваний сердца, пишет The New York Times.