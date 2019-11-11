Создана первая генетическая история Древнего Рима

История Рима чрезвычайно хорошо документирована в археологических и исторических документах, но теперь исследователей создала первую генетическую историю Рима и центральной Италии, охватывающую последние 12 000 лет.

Новое исследование международной группы ученых показывает два основных генетических сдвига в происхождении за тысячелетия и множество изменений в результате торговли, миграции и вторжения.

«Исторические и археологические данные многое говорят нам о политической истории и различного рода контактах с разными местами - например, о торговле и рабстве, - но эти записи предоставляют ограниченную информацию о генетическом составе населения», - сказал старший автор работы Джонатан Причард из Стенфордского университета.

Команда извлекла геномы из 127 особей, обнаруженных в 29 археологических раскопках в Риме и его окрестностях, начиная с 10 000 г. до н.э. Первый значительный сдвиг в генетическом разнообразии произошел во времена неолита, примерно 8000 лет назад, когда местная популяция охотников-собирателей уступила место фермерам из Турции и Ирана, в соответствии с аналогичными генетическими сдвигами в Европе. Вторая смена произошла между 5000 и 3000 лет назад, когда люди со славянским происхождением мигрировали в регион.

Традиционная дата основания Рима - 21 апреля 753 г. до н. Особенно интересно наблюдать, как иммигранты стекались из таких мест, как Ближний Восток и Северная Африка, в Рим, когда он распространял свое влияние вокруг Средиземного моря, сдвиг в генетической истории соответствовал тому, что исторически происходило со столицей.

«Это исследование показывает, насколько в действительности динамично прошлое», - говорит со-ведущий автор Ханна М. Моотс, аспирант в области антропологии в Стэнфордском университете. «В Риме мы видим людей со всего мира, которые соответствуют историческим и политическим событиям».

Понимание генетического анализа популяции помогает понять историю этих людей. Это дает представление о полном охвате Римской империи, который не может быть найден в исторических ссылках, предоставляя генетические свидетельства людей, которые достигли центра Средиземноморья, будь то из-за рабства, завоевания или стремления к торговле.

Подъем и упадок Рима длились около 12 веков, отмеченных различными формами правления. Сначала монархия, затем республика (хотя и не в современном смысле этого слова), а с 27 г. до н.э. до 476 г. н.э. - империя. Поздний республиканский и ранний имперский периоды отмечены невероятной территориальной экспансией, и это отражено в ДНК, проанализированной исследователями. В это время у людей Рима было больше общего с жителями Греции, Сирии и Ливана, чем с Западной Европой.

«Нам было удивительно, как быстро происходило смещение населения в течение нескольких столетий, что отражает переменчивые политические альянсы Рима с течением времени», - объяснил Притчард. «Другим поразительным аспектом было то, насколько космополитичным было население Рима, которое зародилось более 2000 лет назад и продолжало существовать в период становления и распада империи. Даже в древности Рим был плавильным котлом разных культур».

Команда хочет продолжать применять этот вид исследования в более широком географическом регионе, чтобы лучше понять, как люди перемещались в древние времена. Их также интересуют изменяющиеся качества людей, такие как рост, устойчивость к определенным заболеваниям и даже непереносимость лактозы в течение этого времени, пишет IFLScience.