Песков объяснил претензии Путина касательно строительства космодрома Восточный

Дмитрий Песков пояснил, что выделяемые государством средства должны идти на развитие российской экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Владимира Путина, касательно строительства космодрома Восточный, относятся к предыдущему периоду работы этого комплекса. Песков пояснил, что глава государства говорил о важности того, что выделяемые средства на закупку оборудования в рамках реализации национальных проектов, в первую очередь шли на благо именно российской экономике, а не использовались в качестве поддержки других стран. Пресс-секретарь добавил, что там, где это возможно, выделяемые государством средства должны способствовать повышению конкурентоспособности отечественных производств. По его словам, об этом говорил Путин в своем выступлении на совещании с членами правительства, в ходе которого президент России выразил обеспокоенность в связи с воровством сотни миллионов рублей при строительстве космодрома.

Также Песков уточнил, что при реализации этого комплекса было похищено 11 млрд рублей, возвращено лишь 3,5 млрд рублей. Кроме того, в связи с этими противоправными действиями было осуждено 32 человека, а еще в отношении пяти россиян до сих пор ведется уголовное расследование, пишет РИА Новости.