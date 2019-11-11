В Санкт-Петербурге на заводе компании "Балтика" произошел взрыв

В ведомстве сообщили, что жизнеобеспечение Санкт-Петербурга нарушено не было

Пресс-служба городского ГУМЧС сообщила, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв паропровода. Отмечается, что инцидент случился на территории завода пивоваренной компании "Балтика". Сейчас на месте аварии работают бригады экстренных служб. Отмечается, что жизнеобеспечение города нарушено не было, пишет РИА Новости.