Украина разработала сверхзвуковую ракету, которую невозможно сбить

Украинские инженеры представили новую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Молния» для противодействия России

Инженеры конструкторского бюро «Южное», расположенного в Днепровском, разработали гиперзвуковую ракету «Молния», предназначенную для поражения надводных целей. Подчеркивается, что ее скорость может достигать до 2,5 тысяч километров в час. Отмечается, что в настоящее время в мире практически нет оборудования, которое могло бы защитить объекты от этой ракеты, то есть ее почти невозможно сбить. «Молнией» планируется оснастить истребители Су-27 и Су24М, которые находятся на вооружении украинских военно-воздушных сил. Также сообщается, что эти ракеты могут быть использованы для ответа на агрессивные действия со стороны Черноморского флота России и российской флотилии в Азовском море, пишет «Известия».