Зеленский заявил, что вопрос о продаже украинской земли иностранцам будет вынесен на референдум

Владимир Зеленский подчеркнул, что иностранные лица получат право на выкуп земли только после согласия украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, заявил, что вопрос о продаже украинской земли иностранцам будет вынесен на всенародный референдум. Также он подчеркнул, что реализация земли будет запрещена до тех пор, пока на референдуме не одобрят эту инициативу.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с 1 октября 2020 года в стране будет открыт земельный рынок, однако право на выкуп участков получат только украинские граждане и компании. Зеленский отметил, иностранные лица, которые более трех лет трудятся на Украине и исправно платят налоги, получат право на выкуп земли только после согласия украинского народа на всеукраинском референдуме, пишет РИА Новости.