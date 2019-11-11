Песков заявил, что Кремль не получал от Моралеса запрос на убежище в России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не контактировал ни с Эво Моралесом, ни с его представителями касательно предоставления политического убежища в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ни Эво Моралес, ни представители руководства Боливии не запрашивали у российской стороны политического убежища.

"Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище", – заявил Песков.

В воскресенье, 10 ноября, Моралес, под давлением вооруженных сил Боливии, объявил о своей отставке. Отмечается, что все высшее руководство страны также отправилось в отставку, власть приняла второй заместитель председателя сената Жанин Аньес. Такие страны как Венесуэла, Куба и Мексика считают, что в Боливии произошел государственный переворот, пишет РИА Новости.