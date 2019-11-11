В России расходы на оборону и безопасность были сокращены
Владимир Путин сообщил, что основной пик работы по обновлению вооружения и военной техники уже реализован
На совещании в правительстве президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что снижение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации". Он добавил, что это вовсе не значит, будто российские власти относятся к этому вопросу спустя рукава. Глава государства отметил, что ключевые запланированные мероприятия, связанные с необходимостью стимулирования обеспечения безопасности страны, уже реализованы. Путин сказал, что созданные на объектах оборонно-промышленные комплексы должны и дальше работать в своих направлениях, создавая конкурентоспособную технику, а не "выпускать кастрюли", как в конце 1990-х.
Кроме того глава государства поручил обеспечить прозрачность в оборонной сфере, а также подготовить понятные и четкие планы по внедрению этих направлений в национальные проекты и доложить о требуемых нормативно-правовых и организационных решениях. Путин подчеркнул, что необходимо добиться четкого прослеживания движения средств на всех уровнях реализации оборонной сферы, пишет РИА Новости.
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Всё правильно, мы же не США, которые печатает бумажки безостановочно, мы конструктивно реализуем наши идеи. России не нужны долларообразные лавины денег.