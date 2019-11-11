СМИ США рассказали о «худшем кошмаре» для Китая и России

Поставка в Австралию субмарин США класса «Вирджиния» поможет США, а также их союзникам сделать свое влияние в Азиатско-Тихоокеанского регионе более мощным.

Старт продаж американских атомных подлодок может оказаться «худшим кошмаром» для двух государств, а именно: России и Китая. Как информирует РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в издании The National Interest. Автор Гарри Казианис размышляет, что поставка в Австралию субмарин США класса «Вирджиния» предоставит США и их союзникам возможность усилить влияние военной мощи на территории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), благодаря чему можно будет значительно увеличить противостоять Китаю в АТР.