Украина готова к самостоятельному ответу в случае агрессии со стороны России

Андрей Загороднюк рассказал, что у Украины есть готовый ответ на агрессивные действия с российской стороны

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности Украины защищаться собственными силами, в случае нападения со стороны Российской Федерации. Он сообщил, что Минобороны Украины предполагает возникновение такого сценария, поэтому в ведомстве имеется проработанный ответ на наступательные действия. Об этом министр рассказал в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Кроме того Загороднюк подчеркнул, что Киев по-прежнему продолжает сотрудничать с Североатлантическим альянсом, добавив, что НАТО поставляет на Украину оружие, военную технику, а также помогает подготавливать украинских военных, пишет РИА Новости.