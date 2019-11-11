По мнению Антона Фризена, антироссийские санкции не смогут оказать влияние на статус Крымского полуострова.

В разговоре с РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен, представляющий партию «Альтернатива для Германии», высказал мнение, что антироссийские санкции, которые были введены из-за ситуации с Крымом и восточной Украиной, ничего не изменят в ситуации с полуостровом. Парламентарий подчеркнул, что регион «останется российским, это реальное положение дел».

По словам Фризена, санкции против России не привели к желаемым целям. В том числе им не удалось остановить так называемую «аннексию Донбасса». Крым, как заявил депутат, будет оставаться российской территорией. При этом, как свидетельствуют экономические показатели, у данных санкций существует только один бенефициар – это США.