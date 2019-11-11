Ляшко заявил, что Украина отказалась от закупок российской электроэнергии

Однако, какую именно форму принял этот отказ, пока неизвестно.

Бывший депутат украинской Рады и глава радикалов Олег Ляшко сообщил о том, что власти Украины решили больше не закупать электроэнергию у России, и это решение носит политический характер. Как отмечает РИА Новости, сообщение соответствующего содержания политик разместил в своем Facebook. Однако, какую именно форму принял этот отказ (законодательные изменения или, например, правительственное постановление), пока неизвестно. По его словам, об этом скоро станет известно.

Вместе с этим бывший парламентарий отметил, что из-за «российской экспансии» на украинском энергетическом рынке страна потеряла несколько миллиардов гривен.