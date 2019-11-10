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На дне Боденского озера обнаружили подводный Стоунхендж

10.11.2019 22:30
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На дне Боденского озера обнаружили подводный Стоунхендж

Археологи обнаружили подводный Стоунхендж, построенный 5500 лет назад в период неолита.

Древний памятник, получивший название швейцарский Стоунхендж, состоит из множественных каменных структур, покоящихся на глубине 4,6 метра на дне Боденского озера, находящегося в Предальпах на границе Германии, Швейцарии и Австрии.
Каждый камень размерами в ширину достигает от 1,2 до 2,5 м, и строители этого древнего памятника размещали их через равные промежутки в ряд, параллельно береговой линии современного озера.

Изначально было неясно, являются ли камни естественными образованиями из остатков ледника, который был расположен в области 18 000 лет назад.
Но археологи выяснили, что структуры из камней были сделаны руками человека.

Пока остается неизвестным для чего предназначался Швейцарский Стоунхендж. Возможно, что камни служили плотиной, курганами или были дорожными указателями, пишет ancientpages.com.

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