Когда в Москве наступит климатическая зима?

Синоптики рассказали, когда в Московский регион придет настоящая, климтическая зима.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей Московского региона предстоящей зимой. Так, метеорологическая или климатическая зима должна была наступить в Подмосковье начиная с 10 ноября. Тем не менее, в настоящее время погода в регионе превышает климатическую норму на 9-10 градусов. По слова Тишковца, синоптики прогнозируют начало зимнего периода в Москве и области только в конце ноября и то, это, как сказал специалист, в лучшем случае.

Аномально теплая погода будет характерна не только для ноября. Синоптики прогнозируют, что зима в этом году будет невероятно теплой, а морозы кратковременными. Снега в этом году тоже будет не очень много, причем из-за частых оттепелей, он будет быстро таять, пишет РИА Новости.